Лечащий врач Элене Хоштария: её состояние стабильно, боли удалось снять

16.07.2026 13:37





Находящейся под арестом политику Элене Хоштария провели обследования в медицинском центре «Тодуа». Информацию подтвердил клинический директор клиники Vivamed Зура Чхаидзе.



«Я не располагаю информацией о результатах, по этому вопросу следует обращаться к лечащему врачу», — заявил Чхаидзе.



Лечащий врач Хоштария – Ани Кавтарадзе пояснила, что перевод пациентки был запланирован заранее и не связан с ухудшением ее состояния. По информации телеканала Pirveli, после завершения обследований Элене Хоштария вновь доставили в клинику Vivamed.



По словам Кавтарадзе, примерно к 20 июля врачи получат результаты всех запланированных исследований, после чего будет определена тактика лечения основного заболевания. Она также сообщила, что состояние Хоштария остается стабильным, а боли, которые мучили ее во время пребывания в заключении, значительно уменьшились.



«Сегодня были проведены плановые обследования. Перевод не был связан с какими-либо осложнениями. Ранее мы согласовали с Пенитенциарной службой, что часть исследований пройдет в Vivamed, а часть – в другой клинике, в зависимости от решения лечащего врача. Это был исключительно плановый перевод для проведения диагностики.



Обследования подходят к завершению. Примерно к 20 июля у нас будут готовы все инструментальные и лабораторные исследования, после чего мы сможем приступить к лечению основного диагноза.



Состояние Элене стабильное и постепенно улучшается. Болевой синдром, который беспокоил ее во время пребывания в тюрьме, сейчас в значительной степени удалось снять благодаря адекватной терапии. Однако основное лечение пока не начато, поскольку мы ожидаем завершения всех обследований», — сообщила Ани Кавтарадзе.



Напомним, решение о переводе Элене Хоштария в клинику Vivamed Специальная пенитенциарная служба приняла после ухудшения состояния здоровья оппозиционного политика в заключении.



Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА

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