Состоялась встреча президентов Грузии и Туркменистана в формате один на один

16.07.2026 16:23





В президентском дворце Грузии состоялась официальная церемония встречи президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Были исполнены государственные гимны Грузии и Туркменистана, после чего президенты продолжили переговоры в формате один на один.



Как сообщает пресс-служба администрации президента Грузии, Михаил Кавелашвили отметил, что первый государственный визит Сердара Бердымухамедова в Грузию является важной вехой в развитии двусторонних отношений и наглядным подтверждением укрепления политического диалога на высшем уровне.



«В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между Грузией и Туркменистаном. Особое внимание было уделено углублению торгово-экономических отношений, стимулированию инвестиций, сотрудничеству в сферах энергетики, транспорта и логистики, а также более эффективному использованию стратегического потенциала Среднего коридора.



На встрече было отмечено, что Грузия, как ключевое звено, соединяющее Европу и Азию, заинтересована в дальнейшем развитии транзитных связей, в том числе с использованием возможностей черноморских портов и будущего глубоководного порта Анаклия», — говорится в сообщении пресс-службы администрации президента.



Президенты также обсудили укрепление сотрудничества в сферах культуры, образования и науки. Особое внимание было уделено значению контактов между народами, развитию молодёжных и академических программ обмена, а также поддержке совместных культурных инициатив.



Как сообщает пресс-служба администрации президента, Михаил Кавелашвили поблагодарил президента Туркменистана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.





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