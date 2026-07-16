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Кобахидзе: Грузия и Туркменистан являются стабильными и надежными торговыми партнерами


16.07.2026   19:54


«Сегодня Грузия и Туркменистан являются стабильными и надежными торговыми партнерами. В прошлом году товарооборот между нашими странами увеличился на 26% и превысил 100 миллионов долларов США», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на Грузино-туркменском бизнес-форуме.

Как отметил глава правительства, положительная динамика сохраняется и в текущем году.

«Эти показатели наглядно подтверждают, что экономическое сотрудничество развивается. Несмотря на достигнутый прогресс, торгово-экономические отношения между нашими странами пока еще не в полной мере отражают тот значительный потенциал, которым обладают Грузия и Туркменистан. Именно поэтому важно активизировать совместные усилия, чтобы еще больше расширить сотрудничество, способствовать установлению новых деловых связей и в полной мере реализовать возможности нашего партнерства», — заявил Ираклий Кобахидзе.


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