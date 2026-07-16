Папуашвили: Важно, что новая администрация США заинтересована в участии Грузии в министерской встрече

16.07.2026 19:55





«В целом это важная конференция, посвященная политическому терроризму. Нам действительно есть что рассказать о том, что означают радикализация, экстремизм и терроризм в политике», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Папуашвили ответил на вопрос о том, какой сигнал несет тот факт, что министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили по приглашению государственного секретаря США Марко Рубио принимает участие в проходящей в Вашингтоне министерской встрече на тему «О возобновлении политического терроризма».



«Сегодня насилие, радикализм и экстремизм, находящийся на грани терроризма, используются как инструмент внешнего вмешательства — для радикализации отдельных групп общества, чтобы затем использовать их против власти и государства, позволяя внешним силам реализовывать свою повестку в другой стране. Мы, в частности, видели, что в Грузии на это тратились деньги: рассматривались сценарии переворотов, революций и радикализации, обучали методам радикального протеста. Последствия этого мы увидели, когда предпринимались попытки силой захватить президентский дворец, поджечь парламент и совершить другие подобные действия. Это прямо показывает, к каким последствиям приводит политический терроризм. Поэтому Грузии будет что сказать на этой конференции. Важно, что новая администрация Соединенных Штатов заинтересована в участии Грузии и в том, чтобы выслушать и обсудить наши взгляды», — заявил Папуашвили.



В Вашингтоне проходит министерская встреча на тему «О возобновлении политического терроризма». На встрече также выступит с речью вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





