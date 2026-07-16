Член «Лело»: Кремль в сотый раз открыто хвалит правительство «Мечты»

16.07.2026 19:58





Секретарь по международным вопросам партии «Лело – Сильная Грузия» Григол Гегелия прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, заявив, что это уже «сотый случай», когда Кремль открыто хвалит правительство «Грузинской мечты» и одобряет проводимую им политику.



«Всем очевидно, что «коцы» – это русские, а этот режим и Кремль являются одним и тем же. Их объединяют одинаковые цели, одинаковая риторика, политический язык и мировоззрение. Общая цель Кремля и режима «Грузинской мечты» – Грузия без грузин, политически, экономически и геополитически привязанная к фашистской Российской Федерации.



Риторика представителей «Грузинской мечты» и тот факт, что эта риторика и их политика радуют Кремль, должны стать для каждого настоящего гражданина Грузии очевидным подтверждением и тревожным сигналом. Более наглядного доказательства того, что этот режим и Кремль – одно и то же, не существует. Впервые в истории у Грузии есть власть, которую открыто хвалит и поддерживает оккупант наших территорий и наш враг – Российская Федерация», — заявил Григол Гегелия.



Ранее Мария Захарова назвала «самостоятельную политику» властей Грузии «костью в горле» для Запада. По ее словам, Грузия является наглядным примером беспрецедентного вмешательства во внутренние дела суверенного государства.



Источник: SOVA

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