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Конгрессмен Джо Уилсон анонсировал законопроект против «воук»-цензуры «Мечты»
29.07.2026 11:50
«В ближайшее время я представлю законопроект, который будет противодействовать их («Грузинской мечты») «воук»-цензуре», написал в социальной сети американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон:
«Как и ожидалось, «Грузинская мечта» уничтожает свободу слова под предлогом борьбы с «языком ненависти».
Этот «воук»-режим, который является пророссийским, проиранским и прокитайским, ненавидит Америку. В ближайшее время я представлю законопроект, который будет противодействовать этой «воук»-цензуре!» — написал Уилсон.
Напомним, в последнее время в Грузии были назначены административные аресты известных журналистов – Нануки Жоржолиани и Вахо Саная.
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