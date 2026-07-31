Прокуратура Грузии готовит новое обвинение против Алеко Элисашвили

31.07.2026 13:06





Одному из лидеров коалиции «Лело – Сильная Грузия» Алеко Элисашвили предъявят новое обвинение, сообщают его адвокаты. По информации защиты, прокуратура намерена обвинить политика в неуважении к суду. Предъявление обвинения запланировано на 31 июля в 13:00.



Как отмечается в заявлении адвокатов, дело связано с предполагаемым проявлением неуважения к свидетелю, допрошенному в ходе судебного процесса. Расследование ведется по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Грузии.



Защита утверждает, что во время судебного разбирательства Элисашвили неоднократно указывал на ложные, по его мнению, показания сотрудников полиции, выступавших свидетелями обвинения. Кроме того, адвокаты заявляют, что политику также вменяют оскорбление одного из полицейских, которого он обвиняет в жестоком и бесчеловечном обращении.



По мнению защиты, прокуратура трактует критику показаний свидетеля как проявление неуважения к суду, а новое обвинение является частью политически мотивированного преследования Элисашвили.





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