Каладзе: Аварии и поломки случаются повсюду, хорошо, что своевременно произошло соответствующее реагирование

31.07.2026 17:32





«Аварии и поломки случаются повсюду», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя заявление Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (НКРЭГ) по поводу аварийного отключения электроэнергии по всей Грузии 24 и 25 июля.



По словам Каладзе, подобные случаи могут произойти в любой стране, а главным является своевременное реагирование.



«Вспомню период, когда я был министром энергетики: тогда произошёл случай, когда вся Грузия осталась без электроснабжения, что было связано с линией электропередачи »Имерети» напряжением 500 киловольт. Подобные случаи происходят везде, в том числе и в европейских городах. Это, конечно, печально, однако хорошо, что соответствующие меры были приняты своевременно», — заявил Каха Каладзе.



Рабочая группа НКРЭГ представила предварительные результаты изучения причин отключения электроэнергии в Грузии 24 июля. Как заявили в комиссии, 24 июля энергосистема Грузии осталась изолированной от энергосистемы Азербайджана, и Государственная электросистема Грузии должна была предпринять действия для обеспечения устойчивости энергосистемы страны.







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