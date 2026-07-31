Каладзе поддержал идею ужесточить защиту религиозных чувств на законодательном уровне

31.07.2026 20:32





Генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе поддержал идеи новой инициативной группы, созданной «для защиты религиозных ценностей». По его словам, правящая команда обсудит предложения и примет решение о возможных изменениях в законодательстве.



Каладзе заявил, что в Грузии свобода слова и выражения мнений гарантирована, однако она не должна использоваться для оскорбления религиозных чувств или сопровождаться нецензурной лексикой.



«Это интересная инициатива. В нашей команде состоится обсуждение, после которого мы объявим соответствующее решение. Безусловно, этот вопрос должен быть урегулирован законом. Мы знаем, что свобода слова и выражения мнений в стране защищена, каждый человек может свободно высказывать свою позицию, однако свобода выражения не означает право оскорблять других или использовать ненормативную лексику», — сказал Каладзе.



Ранее в Грузии была создана еще одна инициативная группа, заявившая о намерении добиваться ужесточения законодательства для защиты церкви, религиозных святынь, исторических героев и национальных ценностей. По словам ее представителей, предлагаемая инициатива основана на аналогии с британским законодательством, предусматривающим ответственность за оскорбление королевской семьи.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





