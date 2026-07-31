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$30 тыс. на счетах и изменения в графе семьи: премьер Грузии опубликовал новую декларацию
31.07.2026 21:03
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе опубликовал декларацию за 2025 год. Согласно документу, никакого нового имущества у него не появилось, а крупнейшей статьей расходов стало обучение двух сыновей-школьников.
В собственности Кобахидзе по-прежнему единственная жилая недвижимость — квартира площадью 157,8 кв. м на Цкнетском шоссе в Тбилиси с гаражом в 20 кв. м.. Оба объекта он получил в дар еще в 2016 году. Судя по документу, собственного автомобиля у Кобахидзе по-прежнему нет.
На банковских счетах премьер задекларировал 30 тыс. долларов и 61,2 тыс. лари.
Самой крупной статьей расходов семьи в 2025-м стало обучение сыновей Георгия и Нико (им 15 и 9 лет). За отчетный период на нее пошло 39 970 лари. Кроме того, в декларации отражены расходы на обучение в 2026 году в размере 32 917 лари.
Кроме сыновей в документе другие члены семьи не значатся. По закону чиновники обязаны указывать детей, супругов или постоянных сожителей. В декларации, которую Кобахидзе сдавал весной прошлого года, также числилась жена, 40-летняя Наталья Моцонелидзе.
В отличие от семейного положения структура имущества премьер-министра с тех пор практически не изменилась. При этом выросли его официальные доходы, поскольку предыдущий отчет охватывал лишь несколько первых месяцев работы Кобахидзе на посту премьера. Тогда в декларации также учитывались доходы от работы в парламенте и университете, а также продажа автомобиля за 18 тыс. долларов.
За год валютные сбережения главы правительства сократились примерно на 15 тыс. долларов, тогда как накопления в лари увеличились более чем втрое.
Кобахидзе 47 лет. Он занимает пост премьер-министра Грузии с февраля 2024 года. До этого он возглавлял правящую партию «Грузинская мечта», был председателем парламента и одновременно преподавал конституционное право в Тбилисском государственном университете имени Иване Джавахишвили.
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