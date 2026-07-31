Бывший офис Информационного центра НАТО и ЕС в Тбилиси продают с аукциона

31.07.2026 20:35





Агентство по управлению госимуществом Грузии выставило на аукцион знаковое здание в самом центре Тбилиси, где почти два десятилетия работал Информационный центр НАТО и ЕС. Начальная приватизационная стоимость объекта составляет 14 млн лари (около $5,4 млн).



Речь идет о земельном участке и расположенном на нем здании у площади Свободы (улица Дадиани, 2 / Коте Абхази, 1). Лот включает земельный участок 478 кв. метров, здание и движимое имущество, находящееся внутри.



Поскольку выставленный на торги объект имеет статус недвижимого памятника культурного наследия, к будущему инвестору предъявляются жесткие требования. Покупатель обязан в течение максимум 48 месяцев с момента подписания договора купли-продажи инвестировать не менее 5 миллионов лари и запустить на территории коммерческую или бизнес-деятельность. На месте исторического здания необходимо организовать офисные пространства, гостиницу сети международного оператора, торговую или ресторанную зону, за исключением объектов розничной торговли товарами первой необходимости.



Кроме того, в течение одного месяца после оформления договора купли-продажи новый владелец должен будет заключить с Национальным агентством по охране культурного наследия Грузии и столичной мэрией договор о содержании и надлежащем уходе за памятником.



Здание пустует уже более года. Информационный центр НАТО и ЕС работал там с момента своего создания в 2005 году. Он проводил образовательные мероприятия, публичные дискуссии и информационные кампании, связанные с евроатлантической интеграцией Грузии. Решение о закрытии центра было принято на фоне ухудшения отношений между властями Грузии и западными партнерами после остановки процесса евроинтеграции и принятия ряда законов, вызвавших критику Брюсселя и Вашингтона.





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