Лаша Парулава: «Национальное движение» переходит на горизонтальное правление

01.08.2026 15:52





Как заявил член «Единого национального движения» Лаша Парулава, на съезде партии 5 августа будут определены конкретные имена и фамилии тех, кто будет руководить партией в течение следующих 6 месяцев.



По его словам, в течение шести месяцев партия подготовится к проведению выборов председателя и праймериз региональных лидеров.



«"Единое национальное движение" переходит на горизонтальное управление. Именно в связи с этим на съезде 5 августа будут утверждены конкретные имена и фамилии людей, которые будут руководить партией в течение 6 месяцев. За эти 6 месяцев партия подготовится к проведению внутренних выборов председателя, а также праймериз региональных лидеров. Мы хотим, чтобы партия была более открытой, а наши избиратели были вовлечены в деятельность партии. Соответственно, конкретные люди возьмут на себя ответственность перед избирателями, сторонниками и членами партии, и этот процесс будет необратимым, открытым и прозрачным. Именно этому служит съезд, который состоится», — заявил Лаша Парулава.





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