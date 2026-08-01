Кобахидзе: Неотъемлемой частью национальной безопасности являются антикоррупционные мероприятия

01.08.2026 16:00





В направлении борьбы с терроризмом были предприняты важнейшие шаги — благодаря превентивным мерам нам удалось предотвратить множество угроз. - об этом, выступая на мероприятии, посвященном 11-й годовщине со дня основания Службы государственной безопасности, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам Ираклия Кобахидзе, неотъемлемой частью национальной безопасности являются антикоррупционные меры.



«Результаты активной работы в этом направлении наше общество видит ежедневно. Мы и впредь будем бескомпромиссно бороться с любыми проявлениями коррупционных преступлений, и каждый будет нести строжайшую ответственность перед законом.



Во всех этих достижениях особая роль принадлежит сотрудникам Службы государственной безопасности, достойная оценка труда которых является одним из главных приоритетов правительства Грузии. Мы значительно улучшили условия службы, повысили заработную плату и укрепили гарантии социальной защиты сотрудников. Мы продолжим работу в этом направлении и в будущем.



Благодарю руководителя Службы государственной безопасности господина Геку Геладзе, руководство службы и каждого сотрудника. Ваш патриотизм, достоинство и профессионализм обеспечивают безопасное будущее наших детей.



Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником и от имени правительства Грузии выражаю вам полную поддержку!» — заявил глава правительства.





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