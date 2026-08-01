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Кавелашвили: В современном мире национальная безопасность включает в себя борьбу с гибридными угрозами
01.08.2026 15:53
Национальная безопасность является той основой, на которой строятся суверенитет государства, мир и возможности для развития. Об этом, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 11-й годовщине Службы государственной безопасности, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.
По словам Михаила Кавелашвили, в современном мире национальная безопасность является гораздо более широким понятием, чем когда-либо прежде, и помимо традиционных вызовов включает борьбу с гибридными угрозами, информационной войной, кибератаками и психологическим давлением, целью которых являются раскол общества и ослабление государства.
Выступая с речью, Михаил Кавелашвили отметил, что в таких условиях особое значение приобретает эффективная деятельность Службы государственной безопасности, поскольку обеспечение безопасности страны напрямую связано с защитой конституционного строя, укреплением внутренней стабильности и доверия общества.
Президент также акцентировал внимание на роли Службы государственной безопасности в борьбе с транснациональной преступностью, терроризмом и коррупцией, а также в предотвращении попыток дестабилизации страны и государственного переворота.
В завершение выступления президент Грузии почтил память сотрудников, отдавших свои жизни за защиту мира и безопасности страны, и поблагодарил сотрудников Службы государственной безопасности за профессионализм и преданность служению государству.
С речами также выступили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
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