Жертвой ДТП на магистрали близ Игоети стал пешеход

02.08.2026 21:24





На автобане автомобиль сбил пешехода, в результате чего женщина погибла.



Случай произошел близ Игоети.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, по факту начато расследование по части 6 статьи 276 УК Грузии, подразумевающей нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека.





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