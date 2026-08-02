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Жертвой ДТП на магистрали близ Игоети стал пешеход


02.08.2026   21:24


На автобане автомобиль сбил пешехода, в результате чего женщина погибла.

Случай произошел близ Игоети.

Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, по факту начато расследование по части 6 статьи 276 УК Грузии, подразумевающей нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека.


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