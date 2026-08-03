«Дойче Велле» открыла грузиноязычную информационную службу

03.08.2026 15:39





Немецкая международная общественная телерадиокомпания Deutsche Welle сегодня запустила в Instagram грузиноязычную информационную службу. В дальнейшем планируется ее расширение и на другие платформы.



«Добро пожаловать на страницу грузинской службы Deutsche Welle (DW). Здесь вы найдете разнообразные новости из Грузии, Европы и других уголков мира. Также вы будете получать достоверную, объективную и оперативную информацию по актуальным темам», — говорится в заявлении вещателя.



Данная инициатива является частью проекта European Information Shield Initiative («Европейская инициатива информационного щита»), которым руководят DW и FMM. При поддержке Европейского союза проект направлен на укрепление независимой журналистики и борьбу с дезинформацией в стратегически важных регионах. На первоначальном этапе финансирование проекта рассчитано на 18 месяцев.





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