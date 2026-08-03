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«Иностранная агентура» продолжает работать против Грузии — Кобахидзе
03.08.2026 16:08
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вновь заявил, что «иностранная агентура» подрывает национальную идентичность Грузии.
«Иностранной агентурой» в партии власти считают своих наиболее активных критиков — часть оппозиции и местные неправительственные организации и общественные движения, системно на протяжении лет получавших западные гранты.
«Цель иностранной агентуры – подрыв национальной идентичности. Мы должны противостоять всему этому, однако исключительно в рамках закона, в том числе путем совершенствования законодательства, что должно стать предметом активного обсуждения», – заявил Кобахидзе.
Премьер не уточнил, каких очередных новых законодательных изменений следует ожидать.
На прошлой неделе сразу две поддерживающие партию власти общественные группы объявили о своем создании с целью защиты национальных традиций, церкви и идентичности.
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