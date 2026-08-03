Грузия просит Комитет ООН по правам человека отклонить жалобу правозащитника из Беларуси

03.08.2026 16:26





Кисляк сообщил изданию «Позірк», что комитет направил ему позицию грузинских властей для предоставления комментариев. По версии правительства Грузии, ситуация в Беларуси была «тщательно изучена», а суды учли как нарушения прав человека, так и секретную информацию Службы государственной безопасности.



»Помимо анализа самих причин отказа в предоставлении статуса, суд также подробно рассмотрел условия для правозащитников в Беларуси и пришел к выводу, что угроза, создаваемая для [грузинского] государства, перевешивает возможные нарушения, с которыми господин Кисляк может столкнуться на своей родине», — процитировал он комментарий властей Грузии.



При этом угроза безопасности якобы »подтверждается надежными доказательствами, полученными в ходе секретных контрразведывательных мероприятий и дважды рассмотренными судом».



Грузинские власти также сообщили комитету, что изучили угрозы вынесения смертного приговора Кисляку в Беларуси и считают, что »такой риск не может быть установлен в этом деле». Кроме того, пока ни одного члена оппозиции или политического активиста не приговорили к смертной казни. По мнению правительства Грузии, само по себе существование широко распространенных нарушений прав человека в Беларуси »не является достаточным основанием для вывода, что конкретному лицу после возвращения будет угрожать опасность пыток».



Кисляк раскритиковал позицию грузинских властей:

»По мнению правительства, я представляю гораздо большую угрозу безопасности Грузии, чем ту угрозу, которую Александр Лукашенко представляет для меня и других белорусов, сопротивляющихся диктатуре».



Правозащитник получил два месяца на ответ Комитету ООН и заявил, что предоставит материалы о репрессиях, пытках и преследовании политических оппонентов в Беларуси.



Хронология:

◼ 16 июля сотрудники Пограничной полиции МВД Грузии пришли домой к Кисляку и составили протокол за нелегальное пребывание в стране.



В феврале 2024 года у него истек срок действия паспорта РБ. А новый паспорт, как известно, оформить в посольстве Беларуси в Грузии невозможно. Убежища правозащитнику грузинские власти не дают.



◼21 июля в Департаменте миграции МВД Грузии Кисляку сообщили, что будут ждать решения комитета ООН.



◼ В марте этого года власти Грузии повторно де-факто отказали Кисляку в убежище.



◼ Грузинские власти ранее уже отказывали ему в убежище: в августе 2024 года, и в июле 2025 года Апелляционный суд Тбилиси окончательно отклонил жалобу.



◼В августе 2025 года Кисляк обратился в Комитет ООН по правам человека. До завершения рассмотрения дела комитет запретил Грузии высылать его в РБ.





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