Барамидзе: В нынешней форме на съезде мы не будем избирать ни председателя, ни генерального секретаря

03.08.2026 15:54





Возможно, у Тины есть определенная обида, потому что на съезде мы больше не будем избирать ни председателя, ни генерального секретаря в той форме, которая существует сейчас. Мы хотим создать своего рода руководящий совет, который будет выполнять эти функции, — заявил в беседе с журналистами политический секретарь «Единого национального движения» Георгий Барамидзе.



По его словам, 5 августа состоится съезд «Единого национального движения», на котором будут приняты решения по важным реформам.



«Это те реформы, которые «Единое национальное движение» и политический совет давно готовят по инициативе президента Саакашвили и исходя из его видения. Еще много месяцев назад политический совет утвердил масштабную реформу системы управления, которая основана на двух ключевых идеях. Первая заключается в том, чтобы партия стала значительно более народной, демократичной и прозрачной, что обеспечит гораздо большую справедливость в процессе принятия решений внутри партии. Второе важное нововведение — мы вводим такую форму членства в партии, при которой ее члены будут уплачивать членские взносы в виде пожертвований и тем самым помогать партии оставаться максимально независимой организацией, как это принято во всем мире. Финансовая независимость означает всестороннюю независимость, ответственность и подотчетность непосредственно перед нашими избирателями, а не перед отдельными состоятельными жертвователями.



У «Национального движения» будет защищенное мобильное приложение. Оно предназначено для того, чтобы рядовой член партии, который ежемесячно будет платить членский взнос в форме пожертвования, мог участвовать в политической жизни партии и в процессе принятия важных для нее решений, например по таким вопросам, как входить или не входить в парламент. После внедрения этой системы подобные решения будут принимать уже не только избранные руководители партии. Каждый член партии сможет непосредственно участвовать в процессе принятия решений», — заявил Барамидзе, отметив, что этот вопрос станет одним из тех, которые будут обсуждаться на съезде 5 августа.



Он также прокомментировал заявление действующего председателя партии Тины Бокучава, сделанное после заседания политсовета на прошлой неделе, о том, что политический совет не был правомочен проводить заседание.



«Меня очень удивило заявление Тины, потому что в этом заседании не было ничего нелегитимного. Если бы не было кворума, заседание вообще не состоялось бы. Там присутствовало очень много людей, и все они являются свидетелями этого. Протокол получит каждый член политсовета, в том числе, разумеется, и председатель, если проявит интерес, после того как документ будет окончательно оформлен и подписан. Все наши члены смогут увидеть, кто присутствовал. Конечно, к сожалению, как говорится, полного аншлага не было, потому что многие не смогли приехать, так же как не смогла присутствовать и Тина. Однако я считаю, что приехать из Кобулети не было проблемой — так поступили очень многие люди из разных регионов. Как известно, председатель каждой нашей районной организации является членом политического совета, и многие приехали из Западной Грузии, где сейчас находится и Тина. Почему она сделала такие заявления, сказать не могу», — заявил Барамидзе.





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