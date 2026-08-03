АМЮГ: В ЕСПЧ по делу о парламентских выборах в Грузии 2024 года была представлена письменная позиция «Грузинской мечты»

03.08.2026 15:46





Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) представила в Европейский суд по правам человека (далее — «Страсбургский суд») письменную позицию «Грузинской мечты» по делу, связанному с парламентскими выборами 2024 года. Об этом сообщает Ассоциация молодых юристов Грузии.



Как поясняют в АМЮГ, в январе 2026 года Страсбургский суд приступил к рассмотрению жалобы, поданной организацией. Жалоба касается массового нарушения тайны голосования во время парламентских выборов 26 октября 2024 года, а также отсутствия эффективных средств правовой защиты по избирательным спорам.



«Жалоба, представленная АМЮГ в Страсбургский суд, имеет прецедентное значение с правовой точки зрения, поскольку предоставляет суду возможность оценить нарушения тайны голосования, выявленные в ходе парламентских выборов 26 октября 2024 года, а также эффективность рассмотрения избирательных споров с точки зрения стандартов Конвенции. Значимость дела подтверждается и тем, что Страсбургский суд указал на возможность присвоения ему статуса дела, способного оказать существенное влияние.



Следует подчеркнуть, что ранее Страсбургский суд никогда не рассматривал дело, в котором напрямую оценивались бы процессуальные обязательства государства по обеспечению тайны голосования непосредственно в ходе избирательного процесса, тем более в условиях использования современных электронных технологий», — заявляют в АМЮГ.



По информации организации, в жалобе АМЮГ обосновано, что при проведении выборов избирательная администрация не выполнила должным образом свои обязанности, что привело к массовому нарушению фундаментального принципа тайны голосования. Кроме того, в жалобе отмечается, что в процессе рассмотрения избирательных споров было нарушено право на эффективные средства правовой защиты, в том числе из-за существующей в законодательстве Грузии бланкетной нормы, которая ограничивает возможность граждан подавать жалобы по избирательным спорам.



«Дело о массовом нарушении тайны голосования на выборах 2024 года было подано АМЮГ только от имени двух заявителей — Ассоциации молодых юристов Грузии и физического лица. Страсбургский суд объединил жалобу АМЮГ еще с двумя аналогичными жалобами. После принятия дела к рассмотрению по существу в публичном пространстве распространялась недостоверная и манипулятивная информация о том, что АМЮГ якобы обращалась в Европейский суд по правам человека с просьбой о применении обеспечительных мер. Эта информация не соответствовала действительности, что подтвердил отдел по связям со СМИ Страсбургского суда в ответ на запрос «Детектора мифов». То же самое было подтверждено и в ходе непосредственной коммуникации суда с АМЮГ. В письменной позиции, направленной суду, была представлена подробная информация и по этим вопросам.



В своих возражениях АМЮГ указывает, что фактические обстоятельства и правовые аргументы, представленные Министерством юстиции, направлены на введение Страсбургского суда в заблуждение. Организация приводит следующие доводы:



Системные недостатки и нарушение тайны голосования. На основании представленных доказательств АМЮГ утверждает, что нарушение тайны голосования на выборах 2024 года не было единичным техническим инцидентом, а носило системный характер. Использованные во время выборов электронные технологии, просачивание чернил маркера через избирательные бюллетени и расположение кандидатов в бюллетене (при котором правящая партия всегда находилась под последним номером) позволяли идентифицировать волеизъявление избирателя. В письменной позиции подчеркивается, что государству еще в 2021 году было известно о том, что использование электронных средств при проведении выборов может создать риск нарушения тайны голосования из-за просачивания чернил маркера.



Установка так называемого «экрана» в 2025 году как признание недостатков парламентских выборов 2024 года. Внимание Страсбургского суда было обращено на местные выборы 2025 года, во время которых Центральная избирательная комиссия установила на электронные урны специальные защитные экраны, чтобы предотвратить возможность видеть бюллетень. По мнению АМЮГ, этот шаг является прямым признанием того, что избирательный процесс 2024 года вызвал реальные и обоснованные претензии в связи с нарушением тайны голосования, которые нашли отражение, в том числе, и в настоящем судебном разбирательстве.



Неэффективность внутригосударственных механизмов правовой защиты. Законодательство Грузии фактически не предоставляет отдельному избирателю возможности самостоятельно инициировать и вести судебное разбирательство по вопросам процедурных нарушений на выборах. На национальном уровне соответствующие полномочия законом предоставлены наблюдательной организации, которая вправе и обязана защищать избирательные права граждан.



Исчерпание внутригосударственных средств правовой защиты. Заявители действовали добросовестно и исчерпали все доступные внутригосударственные средства правовой защиты, после чего обратились в Страсбургский суд с обоснованной жалобой. При этом позиция, представленная правительством, не содержала достаточных правовых аргументов относительно приемлемости жалобы и не отвечала на правовые вопросы, поставленные судом. По мнению АМЮГ, подход правительства целенаправленно ставит под угрозу эффективную защиту избирательных прав, гарантированных статьей 3 Первого дополнительного протокола к Европейской конвенции по правам человека, и фактически исключает полноценное использование предусмотренных Конвенцией механизмов защиты.



Объем и требования статьи 3 Первого дополнительного протокола. АМЮГ заявляет о нарушении статьи 3 Первого дополнительного протокола, которая возлагает на государства обязанность «проводить с разумной периодичностью свободные выборы путем тайного голосования в условиях, обеспечивающих свободное волеизъявление народа при выборе законодательного органа». В письменной позиции проанализирована соответствующая прецедентная практика Страсбургского суда и основные принципы, определяющие значение тайного голосования и обязанность государств обеспечивать его эффективную защиту», — говорится в сообщении.





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