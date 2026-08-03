Кобахидзе: Необходимо реагировать на скоординированные атаки против нашей идентичности

03.08.2026 19:19





Безусловно, необходимо реагировать на скоординированные атаки против нашей идентичности. Мы должны принять все меры, чтобы противостоять таким процессам, и если для этого потребуется принять закон, мы также можем это обсудить, — заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, против принятия такого закона выступают те, кто, по его утверждению, сеет в стране ненависть и агрессию.



«Мы пока не обсуждали законопроект. Единственное, что могу сказать: действительно необходимо реагировать на скоординированные атаки против нашей идентичности.



Мы делаем все, чтобы не допустить искусственного навязывания обществу ненависти. Для этого мы приняли соответствующие законы. Вы знаете, что даже это вызвало протесты — закон, направленный на предотвращение распространения ненависти в обществе, также был открыто раскритикован. Более того, они даже не постеснялись открыто заявить, что именно они и сеют ненависть. Те, кто протестовал против принятия этого закона, именно они распространяют ненависть и агрессию как извне, так и внутри страны.



Что касается оскорблений в адрес святых, наших великих царей и общественных деятелей, то это также является частью цепочки заказных и скоординированных действий. Это не просто бездарные люди. Это люди, которые выполняют конкретный заказ. Суть этого заказа проста — они пытаются ослабить нашу национальную идентичность. Именно ради этого они все это делают. Мы должны принять все меры, чтобы противостоять таким процессам. Если для этого потребуется принять закон, мы также можем это обсудить», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Напомним, что на прошлой неделе была создана новая инициативная группа, которая требует разработки соответствующей законодательной базы для защиты грузинской идентичности, национального единства и гражданского мира. В состав группы входят актер Георгий Шанидзе, режиссер Георгий Сихарулидзе и директор Батумского театра Коте Мжавия.



Ранее боец ММА Георгий Картвелишвили вместе с единомышленниками основал движение, которое, по его словам, создано «для защиты грузинских ценностей, традиций и национальных устоев».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





