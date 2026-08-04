|
|
|
Кобахидзе ознакомился с ходом противооползневых работ у въезда в город Они
04.08.2026 11:44
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с министром инфраструктуры Ревазом Сохадзе ознакомился с ходом противооползневых работ на автомобильной дороге государственного значения у въезда в город Они.
По информации пресс-службы правительства Грузии, в рамках проекта ведутся восстановление оползневого участка и строительство защитной стены, необходимой для безопасной эксплуатации дороги.
По их данным, параллельно с проведением работ для обеспечения непрерывного движения обустроена временная объездная дорога, на которой уложено асфальтовое покрытие. Как отмечается в сообщении, этот маршрут позволяет местным жителям и гостям региона беспрепятственно передвигаться в период проведения раб от.
«Важные работы проводятся на участке дороги в Они, где существовала проблема камнепада и была необходима реабилитация дороги. Министерство инфраструктуры в очень короткие сроки обеспечило строительство альтернативной дороги, которой уже пользуются жители Они, жители Рачи и гости региона. Одновременно продолжаются работы по укреплению основного участка дороги. Проводятся очень важные работы для того, чтобы в будущем предотвратить камнепады и подобные процессы», — заявил Ираклий Кобахидзе.
После завершения противооползневых работ поврежденный участок автомобильной дороги у въезда в город Они будет полностью восстановлен.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна