Кобахидзе ознакомился с ходом противооползневых работ у въезда в город Они

04.08.2026 11:44





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с министром инфраструктуры Ревазом Сохадзе ознакомился с ходом противооползневых работ на автомобильной дороге государственного значения у въезда в город Они.



По информации пресс-службы правительства Грузии, в рамках проекта ведутся восстановление оползневого участка и строительство защитной стены, необходимой для безопасной эксплуатации дороги.



По их данным, параллельно с проведением работ для обеспечения непрерывного движения обустроена временная объездная дорога, на которой уложено асфальтовое покрытие. Как отмечается в сообщении, этот маршрут позволяет местным жителям и гостям региона беспрепятственно передвигаться в период проведения раб от.



«Важные работы проводятся на участке дороги в Они, где существовала проблема камнепада и была необходима реабилитация дороги. Министерство инфраструктуры в очень короткие сроки обеспечило строительство альтернативной дороги, которой уже пользуются жители Они, жители Рачи и гости региона. Одновременно продолжаются работы по укреплению основного участка дороги. Проводятся очень важные работы для того, чтобы в будущем предотвратить камнепады и подобные процессы», — заявил Ираклий Кобахидзе.



После завершения противооползневых работ поврежденный участок автомобильной дороги у въезда в город Они будет полностью восстановлен.





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