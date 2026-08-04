Павленишвили: Нельзя за несколько дней до 7 августа роптать на русофобию в оккупированной Грузии

04.08.2026 14:17





Распространение этого нарратива незадолго до годовщины августовской войны — именно то, что выгодно Кремлю и что, по его словам, им и подстрекается. Невозможно, чтобы жалобы на русофобию в оккупированной Грузии за несколько дней до 7 августа были случайными, - об этом заявил один из лидеров «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили.



По его словам, апеллирование «Грузинской мечты» к теме «русофобии» в преддверии годовщины августовской войны является пропагандистской спецоперацией, инспирированной Кремлем, однако, по его мнению, это не сможет изменить антиоккупационные настроения в обществе.



«Распространение этого нарратива незадолго до годовщины августовской войны — именно то, что должно быть выгодно Кремлю и что должно быть им спровоцировано. Невозможно, чтобы жалобы на русофобию в оккупированной Грузии за несколько дней до 7 августа были случайными. Это целенаправленная очередная ментальная и пропагандистская спецоперация против грузинского народа. Однако им придется смириться с тем, что антиоккупационные настроения грузинского народа они не смогут ни притупить, ни разрушить.



После 2008 года Россия всегда называлась оккупантом. Михаил Саакашвили был неприемлемой фигурой во внешнеполитическом плане именно из-за своих жестких заявлений и риторики против Владимира Путина и России. Теперь же утверждают, будто он что-то делал вместе с Россией, что можно трактовать иначе. Это абсолютно неадекватная пропаганда, потому что этот человек известен во всем мире как борец против Путина. И об этом человеке Ираклий Кобахидзе, которого ежедневно хвалят Мария Захарова и Сергей Лавров, и его приспешники говорят, что он якобы что-то делал с Россией!



Когда мы говорим о ситуации после 2008 года, все помнят, что происходило. Власти Грузии делали все для реализации политики непризнания. Главным обвинением, которому способствовали представители пятой колонны и которое они распространяют до сих пор, действуя против интересов Грузии, было утверждение, что именно мы виноваты в начале войны. Из-за таких людей, как Кобахидзе, распространявших подобные нарративы, нам приходилось доказывать, что мы не воюем с русскими, что у нас нет к ним ксенофобского отношения и что мы не ищем конфликта, а способны принимать их как обычных туристов.



Напротив, прежнюю власть критиковали за ее риторику, утверждая, что она была чрезмерно «ксенофобской», а теперь продвигается совершенно новый нарратив. После августовской войны для национальных интересов Грузии было жизненно важно показать, что мы не настроены агрессивно по отношению к России. Этому также препятствовали определенные политические силы в Европе, которые занимали неадекватную позицию по отношению к России и считали, что у нее есть легитимные интересы в нашем регионе. Поэтому тогдашнее руководство было вынуждено демонстрировать в культурной и туристической сферах, что оно не придерживается ксенофобских и агрессивных взглядов», — заявил Ираклий Павленишвили.





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