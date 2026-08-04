Каха Каладзе: «Национальное движение» – партия прошлого

04.08.2026 15:21





««Национальное движение» не представляет интереса, это партия прошлого», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, говоря о запланированном на 5 августа партийном съезде «Национального движения».



По его словам, за девять лет «Национальное движение» показало, какой не должна быть власть, а сейчас показывает, какой не должна быть оппозиция.



««Национальное движение» не представляет интереса, это партия прошлого. Это та группировка, которая в течение девяти лет управляла страной и показала всем, какой не должна быть власть. Сегодня же, находясь в оппозиции, они показывают всем пример того, какой не должна быть оппозиция.



Это преступная группировка. Сегодня мы говорим об августовской войне, и я ещё раз повторю: своей политикой, своими шагами, тем, что они допустили и сделали, они совершили предательские действия против страны», — заявил Каха Каладзе.





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