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Каха Каладзе: «Национальное движение» – партия прошлого


04.08.2026   15:21


««Национальное движение» не представляет интереса, это партия прошлого», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, говоря о запланированном на 5 августа партийном съезде «Национального движения».

По его словам, за девять лет «Национальное движение» показало, какой не должна быть власть, а сейчас показывает, какой не должна быть оппозиция.

««Национальное движение» не представляет интереса, это партия прошлого. Это та группировка, которая в течение девяти лет управляла страной и показала всем, какой не должна быть власть. Сегодня же, находясь в оппозиции, они показывают всем пример того, какой не должна быть оппозиция.

Это преступная группировка. Сегодня мы говорим об августовской войне, и я ещё раз повторю: своей политикой, своими шагами, тем, что они допустили и сделали, они совершили предательские действия против страны», — заявил Каха Каладзе.


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