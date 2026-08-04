Глава НКРЭГ призывает не делать поспешных выводов в связи с блэкаутом

04.08.2026 15:26





«Регулирующая комиссия на сегодняшнем заседании начала расследование второй системной аварии в рамках своей компетенции. Это предусматривает оценку технического состояния существующих систем, выявление соответствующих недостатков и последующую разработку мероприятий, которые в будущем позволят избежать отключения системы», — заявил председатель НКРЭГ Давид Нармания.



По его словам, на сегодняшнем заседании была получена первичная информация от »Государственной электросистемы Грузии» и других сторон, однако часть данных ещё находится в процессе обработки.



«После того как мы соберём всю информацию, сможем сделать окончательные выводы. По предварительной оценке, причиной второй системной аварии стала авария на высоковольтной линии электропередачи «Имерети», которая затем распространилась на всю систему, а существующие в системе механизмы отключения — если объяснять простыми словами, инструменты защиты и отключения — не сработали должным образом.



Что стало причиной этого, конечно, будет установлено, после чего будут проведены соответствующие профилактические мероприятия.



ИнгурГЭС, насколько вам известно, является одним из важнейших гидроэнергетических объектов, который может участвовать в регулировании частоты и балансировке различных технических параметров, и имеет собственные системы защиты.



По предварительной информации, в определённой части систем защиты также были проблемы. В связи с этим приглашена техническая группа из-за рубежа, которая ранее устанавливала это оборудование. Данная группа дополнительно изучит текущее состояние и предоставит соответствующее заключение», — заявил Нармания.



По его словам, все ведомства и все участники представят свои мнения и информацию, которая будет проанализирована.



«На основании этого большого объёма информации мы должны принять решение, которое даст оценку аварии, произошедшей в течение миллисекунд, и это непростая задача.



Ранее эти системы защиты работали, а в данном случае они не сработали. Именно вопрос о причине этого сбоя является главным, и именно на него мы должны получить ответы.



В получении этих ответов нам помогут заключения экспертов, которые специально для этого прибыли.



Защитные устройства есть не только у Государственной электросистемы. Такие системы имеются также у ИнгурГЭС и других объектов генерации, и они должны работать синхронно друг с другом.



Поэтому пока не следует делать предварительных выводов.



ИнгурГЭС много раз выполняла эту функцию: когда в системе возникали нарушения, ИнгурГЭС брала нагрузку на себя и стабилизировала систему. Именно поэтому ИнгурГЭС является одной из регулирующих станций.



Если бы у нас была ещё одна станция, аналогичная ИнгурГЭС, которая могла бы выполнять такую же функцию, то в случае возможной неисправности на ИнгурГЭС она бы защитила нас от подобных последствий. К сожалению, такой станции у нас нет», — заявил Нармания.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





