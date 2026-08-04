Гегелия: Не знаю, кто и когда стал русофобом, но Кобахидзе был и есть русофил

04.08.2026 14:18





Я действительно не могу сказать, кто и когда стал русофобом. Но могу сказать, что Ираклий Кобахидзе - позорный премьер-министр, который войдет в историю этой страны как политик, проводивший спецоперацию Службы внешней разведки России, — заявил один из лидеров партии «Лело — Сильная Грузия» Григол Гегелия, комментируя публикацию премьер-министра Ираклия Кобахидзе.



По оценке Гегелия, он может с уверенностью утверждать, что Ираклий Кобахидзе является политиком, действующим против грузинского народа.



«Я действительно не могу сказать, кто и когда стал русофобом. Могу сказать, что политические лидеры и команда «Лело — Сильная Грузия» всегда придерживались последовательной позиции в отношении фашистской Российской Федерации. Однако могу с уверенностью сказать, что Ираклий Кобахидзе и тогда, и сейчас был русофилом. Кобахидзе — позорный премьер-министр, который войдет в историю этой страны как политик, проводивший спецоперацию Службы внешней разведки России, как политик, действующий против грузинского народа, и как политик, который по поручению России подрывал национальные и суверенные интересы грузинского государства. Это я могу утверждать с полной уверенностью», — заявил Григол Гегелия.



Напомним, премьер-министр Ираклий Кобахидзе опубликовал в социальной сети пост, посвященный отношению к России в настоящее время и в период предыдущей власти. Как написал Кобахидзе, «риторика иностранной агентуры в отношении России не была столь жесткой и негативной ни до войны 2008 года, ни после августовской войны». По словам премьер-министра, в этом контексте возникает логичный вопрос: «Почему они стали русофобами сейчас, а не тогда».





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