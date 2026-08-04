Саакашвили: ЕНД вновь укрепит свой статус ведущей политической силы

04.08.2026 15:51





««Национальное движение» под моим руководством, лидерством Левана и других опытных борцов, а также при помощи неустанной энергии и идей Нануки, в короткие сроки вновь укрепит статус ведущей политической силы страны и приведёт Грузию к победе», — написал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в социальной сети.



По его словам, совет по реформированию должен быть сформирован исключительно из беспартийных людей.



«Завтра состоится съезд «Национального движения», который изберёт временные органы управления, а также будет сформирован совет по реформированию. Совет по реформированию должен состоять исключительно из беспартийных людей. Я возглавляю этот совет, а Нанука является исполнительным секретарём, и она имеет мою полную поддержку.



Нам нужен беспартийный состав для того, чтобы со стороны увидеть изменения, которые необходимо осуществить в движении, и дать точные рекомендации без субъективных моментов.



Что касается временного руководства, оно будет функционировать в течение шести месяцев — до получения окончательных рекомендаций совета по реформированию. В его составе должны быть представлены все нынешние лидеры в полном составе, несмотря на разногласия и личное отношение друг к другу.



Народ ждёт от нас не личных эмоций, а работы. Поэтому для меня непонятно и неприемлемо выяснение отношений по телевидению и в социальных сетях.



Давайте все брать пример с Левана Хабеишвили, который всегда ставит интересы общей борьбы выше личного. Именно таким должен быть настоящий патриот и политик.



«Национальное движение» под моим руководством, руководством Левана и других опытных борцов, а также при помощи неустанной энергии и идей Нануки (во многом она напоминает мне меня самого в молодости) в короткие сроки вновь укрепит статус ведущей политической силы страны и приведёт Грузию к победе», — написал Саакашвили.





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