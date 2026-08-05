«Сильная Грузия - Лело» требует повышения предела растаможки почтовых посылок до 900 лари

05.08.2026 13:04





Мы, «Сильная Грузия - Лело» требуем, чтобы для граждан Грузии предел растаможки на почтовые посылки в размере 300 лари был повышен до 900 лари, - указанное заявление сегодня на брифинге сделал один из лидеров коалиции «Сильная Грузия - Лело» Тазо Датунашвили.



По его оценке, повышение этого предельного лимита очень поможет гражданам Грузии.



«Как вы знаете, существующий на сегодня предел в размере 300 лари был учрежден еще в 2009 году. В 2009 году обменный курс составлял 1.66 лари за 1 доллар США, сегодня, в августе 2026 года, он составляет 2.62 лари.



Параллельно, как вы знаете, после пандемиии ковида во всей торговой системе произошла своеобразная революция, и очень большая часть граждан Грузии перешла на онлайн-закупки продукции. Соответственно, лимит растаможки, учрежденный в 2009 году при курсе 1.66 лари за 1 доллар США, больше не является адекватным для сегодняшней реальности, и для многих граждан Грузии он стал тяжелым бременем, так как в этом случае необходима растаможка и целые бюрократические процедуры для того, чтобы получить желаемый продукт.



Повышение лимита до 900 лари рассчитано нашей командой для того, чтобы не причинять ущерб госбюджету, и это помогло гражданам Грузии, пользующимся онлайн-закупками. Например, мы подсчитали, что поступления в бюджет от почтовой посылки весом до 30 кг и стоимостью до 900 лари с налогом на импорт и НДС составляет 14 миллионов лари. Бюджетные поступления снизятся на 14 миллионов лари, однако тысячам граждан это очень поможет. Это поможет и индивидуально нашим гражданам, которые выписывают продукцию с TEMU, Amazon и других крупных международных платформ, так как она зачастую намного дешевле продукции, имеющейся на местном рынке, и малому и среднему бизнесу, занятому перепродажей.



Поэтому, мы в отличие от «Грузинской мечты» заботимся о гражданах этой страны и заявляем, что указанный лимит является абсолютно неверным. С момента прихода "Сильной Грузии - Лело" к власти это станет одной из первых реформ, которую мы обязательно проведем, но и до этого правительство лжецов Ираклия Кобахидзе, которое пытается что-то сделать с ценами, имеет шанс улучшить таким образом ситуацию», - заявил Датунашвили.





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