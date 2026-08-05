Каладзе: Работы по реабилитации проспекта Руставели должны быть завершены к концу ноября

05.08.2026 13:10





По реабилитационным работам на проспекте Руставели в Тбилиси пытаются ввести общество в заблуждение – Просьба к тбилисцам: не верьте этим людям! Работы должны быть завершены к концу ноября, - указанное заявление на заседании правительства Тбилиси сделал мэр Каха Каладзе.



По его словам, что распространенная информация о том, что работы должны быть завершены к концу октября не соответствует действительности.



«Хочу предоставить обществу информацию по реабилитационным работам на проспекте Руставели. Работы мы начали 23 июля, тогда же мы сказали общественности, что полная реабилитация займет 4 месяца, однако некоторые СМИ пытаются ввести общество в заблуждение и предоставить ему неверную информацию. В социальных сетях целенаправленно распространяют ложь о продолжитительности работ. Просьба к тбилисцам: не верьте этим людям! Очень много мошенников, к сожалению... Всегда стремитесь получать верную информацию, информацию о процессе работ будет распространять муниципалитет, на каком они этапе и так далее.



Несмотря на то, что я сказал обществу, что работы займут 4 месяца, одна из телекомпаний распространила информацию о том, что мы якобы перенесли сроки, и работы завершатся в конце октября. Якобы есть сомнения, что мы ненадлежащим образом, некачественно выполним работы.



Работы должны быть завершены в конце ноября, с подземными коммуникациями, дорожной инфраструктурой и так далее»,- отметил Каладзе.





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