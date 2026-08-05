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В ООН обсудили реформы, проведённые Грузией в сфере управления геопространственной информацией
05.08.2026 13:17
Заместитель министра юстиции Грузии Тамар Зоделава принимает участие в 16-й сессии Комитета экспертов ООН по управлению глобальной геопространственной информацией (UN-GGIM). Заместитель министра совместно с представителями Национального агентства публичного реестра представила международной аудитории видение Грузии и успешные реформы страны в сфере управления геопространственной информацией.
По информации Министерства юстиции, в рамках мероприятия также прошли тематические сессии, на которых грузинская сторона представила инновационные продукты, внедрённые в сфере управления земельными ресурсами и недвижимостью, а также результаты цифровой трансформации.
Комитет экспертов ООН по управлению глобальной геопространственной информацией является одной из важных международных платформ в данной сфере. В ежегодных сессиях принимают участие представители государственных учреждений стран-участниц, международных и академических организаций, а также ведущие эксперты.
Цель мероприятия — содействие эффективному управлению и использованию геопространственной информации, укрепление международного сотрудничества в этой области и поддержка развития Интегрированной структуры ООН по геопространственной информации (UN-IGIF).
Участие в сессии Комитета экспертов является для Грузии важной возможностью ещё больше укрепить позиции страны в сфере управления геопространственной информацией, установить новые профессиональные связи со странами-партнёрами и экспертами отрасли, ознакомиться с международной практикой и способствовать её внедрению.
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