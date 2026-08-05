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Кобахидзе: В Сухумском университете прошло аккредитацию аграрное направление


05.08.2026   16:40


В Сухумском государственном университете образовательные получили аккредитацию программы аграрного направления, поэтому именно в этом вузе будут реализовываться соответствующие программы, - об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам премьер-министра, в рамках реформы в Зугдидском и Ахалцихском государственных университетах также были открыты программы по туризму.

«В Сухумском государственном университете образовательные программы аграрного направления получили аккредитацию, соответственно, именно в этом университете будут реализовываться соответствующие программы. Наша задача — постоянно совершенствовать эти программы в Сухумском государственном университете.

Кроме того, в рамках этой реформы в Зугдидском и Ахалцихском государственных университетах были открыты программы по туризму. Это также является важным результатом реформы. Хочу поблагодарить министра образования за успешную реализацию реформы образования, которая представляет собой комплексный и сложный процесс. Тем не менее, до настоящего времени мы очень успешно проводим эту реформу и предпринимаем соответствующие шаги», — заявил Ираклий Кобахидзе.


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