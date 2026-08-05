Кобахидзе: Грузия станет одной из первых стран в мире, которая приобретёт препарат «Дживиностат»

05.08.2026 17:07





»С компанией Italfarmaco подписан контракт на закупку лекарственного препарата «Дживиностат», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.



По словам главы правительства, Грузия станет одной из первых стран в мире, которая приобретёт этот препарат и включит его в государственную программу лечения заболевания.



«Из-за высокой стоимости этого препарата его не приобретают даже многие страны, экономика которых по объёму ВВП на душу населения в 5–10 раз превышает экономику Грузии. Такова сегодняшняя реальность. Тем не менее Грузия, в том числе в сфере здравоохранения, является одним из наиболее наглядных примеров заботы о своих гражданах. Думаю, это можно сказать вполне уверенно. Именно таким проявлением этой заботы стал процесс, связанный с приобретением данного препарата. Успешное завершение этого процесса — ещё одно подтверждение такой политики.



Этот препарат предназначен для пациентов с 6-летнего возраста и применяется до момента утраты способности самостоятельно передвигаться. Мы и в дальнейшем продолжим работу. Уже сейчас активно ведётся работа по приобретению второго препарата, и мы надеемся, что этот процесс также вскоре успешно завершится. Хочу поблагодарить министра здравоохранения за активную работу по реализации этого процесса и его успешное завершение», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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