Кобахидзе: В Гудаури планируется реализация важных проектов

05.08.2026 17:13





»В Гудаури планируется реализация ряда важных проектов. В их числе — оснащение горнолыжных трасс системой искусственного оснежения. Общая протяжённость трасс, которые будут оборудованы такой системой, составит 7 500 метров. Кроме того, в зоне сноупарка планируется установка двух новых бугельных подъёмников», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.



По словам премьер-министра, также планируется оборудовать новую трассу «Гудаура» системой ночного освещения.



«Отдельно хочу остановиться на теме Гудаури, где мы активно готовимся к предстоящему зимнему сезону. К этому сезону в Гудаури запланирована реализация ряда важных проектов.

В частности, горнолыжные трассы будут оснащены системой искусственного оснежения. Общая протяжённость этих трасс составит 7 500 метров. Также в зоне сноупарка планируется установить два новых бугельных подъёмника общей протяжённостью 1 400 метров. Кроме того, для детей будет установлен крытый ленточный подъёмник (движущаяся дорожка) длиной 200 метров. Одновременно мы планируем обустроить две новые горнолыжные трассы общей протяжённостью 6 километров. Также предусмотрено оснащение новой трассы «Гудаура» системой ночного освещения. Все эти проекты планируется реализовать к следующему зимнему сезону. Соответствующие работы должны быть завершены к декабрю», — заявил премьер-министр.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





