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Саакашвили обратился к участникам съезда Единого национального движения
05.08.2026 19:53
Даже в самой тяжелой ситуации мы должны помнить — мы рождены для победы, — говорится в обращении 3-го президента Грузии Михаила Саакашвили, которое сегодня было зачитано участникам съезда партии.
По словам Саакашвили, сейчас страна переживает тяжелое испытание, и борьбу необходимо продолжать.
«Друзья, мои верные соратники, строители государства, прошедшие через множество испытаний.
Как и в 2003-м, как и в 2008-м, сегодня нас снова зовет наша страна. Именно нам вновь предстоит спасти существование Грузии, ее репутацию и будущее.
Вы — удивительная команда, которая в свое время наиболее успешно в мире победила коррупцию, преступность, перебои с электроснабжением и безнадежность. Вы создали волну прогресса во всем регионе и вписали золотые страницы в историю Грузии.
Сегодня наша страна переживает тяжелейшее испытание, и именно нам предстоит вернуть две главные грузинские ценности — свободу и европейский путь.
Свободное европейское общество — это единственная среда, в которой грузинская самобытность, национальный талант и мудрость могут расцвести. Все остальное — это навязанное российское болото.
Я уже пять лет выдерживаю тяжелые условия заключения, изоляцию, пережил пытки, отравление, оскорбления и унижения с обеих сторон, потому что чувствую вашу поддержку, за что хочу выразить вам огромную благодарность.
Я также ощущаю стремительно растущую волну народной любви, которая уже выходит из берегов и вскоре разрушит возведенные режимом преграды. Эта энергия вновь ведет нас к свободе, возвращению в европейскую семью и созиданию.
Моя задача и задача наших соратников, находящихся в заключении, — не только добиться личной свободы, но прежде всего освободить Грузию, смотреть людям в глаза, освободить страну от оккупации и болота, вернуть Абхазию и построить большое, успешное государство.
Да, сейчас мы пытаемся справиться с повседневными трудностями, но не должны забывать о нашем высшем предназначении — вновь стать сильными, снова удивить мир своими достижениями и поднять в Абхазии наш пятикрестный флаг свободы.
Все попытки расколоть нас и демотивировать обернулись против тех, кто пытался это сделать, и в конечном итоге не принесли врагу никакого результата. Не удастся оставить нас вне игры и в будущем, потому что именно мы являемся носителями идеи грузинской государственности и, соответственно, главной политической силой страны. Даже в самой тяжелой ситуации мы должны помнить — мы рождены для победы», — говорится в обращении Михаила Саакашвили.
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