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Главой Управляющего совета «Национального движения» стал Ираклий Павленишвили
05.08.2026 19:59
Руководителем Управляющего совета «Единого национального движения» избран Ираклий Павленишвили.
Решение о его избрании на должность руководителя Управляющего совета было принято на съезде партии.
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