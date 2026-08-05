Главой Управляющего совета «Национального движения» стал Ираклий Павленишвили

05.08.2026 19:59





Руководителем Управляющего совета «Единого национального движения» избран Ираклий Павленишвили.



Решение о его избрании на должность руководителя Управляющего совета было принято на съезде партии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





