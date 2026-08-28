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Черголеишвили: Всех политзаключенных, задержанных во время акций протеста - этого и добиваются


28.08.2026   13:59


«Каждый политзаключенный сам должен решать, просить ли о помиловании, и я не собираюсь их осуждать», — об этом лидер партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили пишет в соцсети.

По ее словам, всех, кто попросит о помиловании, отпустят.

«Друзья, всех политзаключенных, задержанных во время акций протеста, отпустят, если они попросят о помиловании. Уже несколько месяцев режим именно этого и добивается: «Раскайтесь, и мы вас отпустим».

Без освобождения политзаключенных они не смогут наладить отношения с Западом. Режим уже давно этого требует.

Очевидно, каждый политзаключенный сам должен решать, просить ли о помиловании, и я не собираюсь их осуждать — просто констатирую факт», — пишет Черголеишвили.

Для справки: среди помилованных президентом в связи с праздником Мариамоба оказались и лица, задержанные в разное время на акциях протеста. Михаил Кавелашвили в общей сложности помиловал 226 человек. Согласно информации администрации президента, помилование коснулось 217 лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и шести лиц, имеющих наказание, не связанное с лишением свободы. Еще у трех человек была снята судимость.


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