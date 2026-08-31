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Парулава: В системе образования проводится некомпетентная и вредоносная реформа


31.08.2026   14:43


По словам члена партии «Гахария — за Грузию» Гиги Парулава, решение о вторичном зачислении является ещё одним ярким подтверждением того, что в системе образования проводится некомпетентная и вредоносная реформа.

«В соответствии с этим решением студентам придётся выбирать не желаемые программы, а те программы, которые остались. Реформа в системе образования проводится таким образом, что она не служит ни интересам студентов, ни решению тех острых проблем и вызовов, которые действительно существуют в системе образования», — отметил Гига Парулава.

Вчера стало известно, что 1 795 абитуриентам, преодолевшим минимальный порог на Единых национальных экзаменах, в порядке исключения в этом году будет предоставлена возможность так называемого вторичного зачисления.


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