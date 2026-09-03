Нанука Жоржолиани не намерена являться в следственное ведомство на допрос по делу Лазаре Джорбенадзе

03.09.2026 13:16





Журналист Нанука Жоржолиани сегодня не намерена являться в следственное ведомство по делу Лазаре Джорбенадзе и планирует явиться в суд для опроса в присутствии судьи-магистрата.



Как Жоржолиани заявила «Палитраньюс», заявление прокуратуры означает, что власти очень боятся.



«Меня вызвали, но я явлюсь в суд завтра. Меня вызвали в связи с моим статусом касательно Ираклия Гарибашвили. Несмотря на то, что я сотрудничаю со следствием по всем своим делам и всегда являюсь на допросы, сейчас я выбрала очень важные для меня личные дела. Дело Ираклия Гарибашвили для меня не такое важное. На мой взгляд, это попытка направить мессидж другим, что активность на эту тему и публичные статусы вызовут тот дискомфорт, что им придется ходить по вопросам. По моему мнению, только этому служит вызов нас на допрос», - сказала Нанука Жоржолиани.



Она считает, что обнародованные письма бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили важны и заслуживают внимания.



«До сих пор я немного несерьёзно смотрела на письмо Ираклия Гарибашвили, но теперь полностью исключаю несерьёзность, потому что они заходят в такой безумный тупик. Для меня эта тема - проявление страха. Хатии Деканоидзе, Нике Гварамии, всем социально активным людям посылают мессидж: «сейчас их я вызвал на допрос, а что сделаю с вами». Это означает, что они очень боятся», - заявила Нанука Жоржолиани.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





