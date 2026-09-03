Адвокат: Гарибашвили по делу Джорбенадзе не сможет предоставить следствию больше информации

03.09.2026 14:41





Адвокат Натия Тамазашвили заявила, что по делу Лазаре Джорбенадзе бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили не сможет предоставить следствию больше информации, чем уже изложил в своём заявлении. Об этом адвокат сообщила журналистам перед тем, как войти в Руставскую тюрьму для встречи с находящимся в заключении бывшим премьером.



По её словам, дополнительные пояснения она даст после встречи с Ираклием Гарибашвили.



Что касается того, ожидал ли Гарибашвили визита следователей в тюрьму, адвокат ответила, что они об этом не говорили.



«Не могу сказать, какие вопросы у них будут. Ираклий Гарибашвили не сможет предоставить [следствию] больше той информации, чем уже отметил в заявлении. Мне нужно войти и поговорить с ним. [В письме] он ни на что не указывал. Человек отметил, что узнал об этом несколькими днями раньше, и физически другой информации у него быть не может. На данном этапе я допонительно ничего сказать не могу», - заявила Натия Тамазашвили.





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