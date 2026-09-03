Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Адвокат: Гарибашвили по делу Джорбенадзе не сможет предоставить следствию больше информации


03.09.2026   14:41


Адвокат Натия Тамазашвили заявила, что по делу Лазаре Джорбенадзе бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили не сможет предоставить следствию больше информации, чем уже изложил в своём заявлении. Об этом адвокат сообщила журналистам перед тем, как войти в Руставскую тюрьму для встречи с находящимся в заключении бывшим премьером.

По её словам, дополнительные пояснения она даст после встречи с Ираклием Гарибашвили.

Что касается того, ожидал ли Гарибашвили визита следователей в тюрьму, адвокат ответила, что они об этом не говорили.

«Не могу сказать, какие вопросы у них будут. Ираклий Гарибашвили не сможет предоставить [следствию] больше той информации, чем уже отметил в заявлении. Мне нужно войти и поговорить с ним. [В письме] он ни на что не указывал. Человек отметил, что узнал об этом несколькими днями раньше, и физически другой информации у него быть не может. На данном этапе я допонительно ничего сказать не могу», - заявила Натия Тамазашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна