АМЮГ: Комиссар Совета Европы по правам человека представил позицию третьей стороны по делу т. н. закона FARA в ЕСПЧ

08.09.2026 11:45





По информации «Ассоциации молодых юристов Грузии», комиссар Совета Европы по правам человека призывает власти «Грузинской мечты» в соответствии с международными обязательствами обеспечить гражданскому сектору свободную и безопасную рабочую среду.



По данным организации, комиссар Совета Европы по правам человека обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой участвовать в так называемом деле FARA в качестве третьей стороны. Комиссар представил Европейскому суду письменное мнение третьей стороны, которое, по заявлению АМЮГ, включает не только анализ вышеупомянутого закона, но и рассматривает законодательный контекст, складывавшийся в течение последних двух лет.



По данным АМЮГ, комиссар также ранее участвовал в рассматриваемом Страсбургским судом так называемом деле о «российском законе», представив мнение третьей стороны.



«Комиссар считает, что принятие «Закона о регистрации иностранных агентов» является частью ограничений, направленных против гражданского общества, и негативно влияет на деятельность средств массовой информации и неправительственных организаций, работающих в сфере прав человека, демократии и верховенства закона. По его оценке, положения закона противоречат установленным Европейской конвенцией критериям законности, легитимности, необходимости и пропорциональности (статьи 10 и 11 Европейской конвенции), а также принципу запрета дискриминации (статья 14). Кроме того, по позиции комиссара, закон содержит расплывчатые формулировки и слишком широко трактует «политическую деятельность», что стирает границу между легитимным международным сотрудничеством и скрытым иностранным вмешательством и затрудняет понимание того, на кого распространяется закон. Комиссар отмечает, что закон создаёт режим административного контроля, который по своей строгости приравнивается к российским законам об «иностранных агентах», и устанавливает уголовную ответственность за любое умышленное нарушение правил в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



Кроме того, комиссар отмечает, что использование термина «агент» имеет негативное содержание в общественном восприятии, а принятие этого закона приводит к стигматизации гражданского сектора. Это ещё больше усиливается кампанией властей по представлению неправительственных организаций и правозащитников как «врагов государства». Комиссар также указывает, что закон целенаправленно затрагивает конкретных физических или юридических лиц, получающих иностранное финансирование, в связи с чем считает такое различие в обращении необоснованным. Основываясь на этих выводах, комиссар предполагает, что суд может рассматривать принятие закона как часть широких ограничений, целью которых является запугивание критически настроенных по отношению к правительству организаций и дискредитация гражданских активистов.



Комиссар не рассматривает этот закон изолированно и оценивает его в совокупности с другими репрессивными законодательными изменениями. В частности, примерно за 6 месяцев до принятия «Закона о регистрации иностранных агентов» вступил в силу закон «О прозрачности иностранного влияния» («русский закон»). Вышеупомянутый закон обязывает организации и средства массовой информации, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в качестве «организаций, проводящих интересы иностранной силы». Комиссар подчёркивает, что оба закона действуют одновременно. Кроме того, комиссар отмечает, что 1 апреля 2025 года парламент внёс изменения в 14 различных законов и отменил обязательное участие гражданских организаций в процессе принятия публичных решений. В тот же день внесёнными в закон «О вещании» изменениями «иностранным силам» было запрещено прямо или косвенно финансировать аудиовизуальные средства вещания или приобретать у них услуги, а полномочия Национальной комиссии по коммуникациям были расширены: ей предоставили возможность выносить предупреждения, налагать штрафы, а также приостанавливать или аннулировать лицензии.



Комиссар отмечает, что изменения поэтапно вносились и в закон «О грантах»: согласно изменениям от 16 апреля 2025 года, иностранным донорам для выдачи гранта требуется разрешение правительства, а получение гранта без разрешения влечёт штраф в двойном размере суммы гранта; 12 июня 2025 года определение гранта было расширено и включило также техническую помощь (передачу технологий, знаний или экспертизы); 4 марта 2026 года в определение гранта были включены любые денежные или материальные передачи, которые могут быть использованы с целью оказания влияния на власти или общество, а разрешение также стало необходимым для предоставления грантов находящимся за рубежом юридическим лицам, деятельность которых связана с Грузией. Кроме того, изменениями от 4 марта 2026 года в Уголовном и Административном кодексах была установлена административная ответственность для коммерческих субъектов за «политическую деятельность», а за повторное совершение того же деяния — уголовная ответственность. За нарушение закона «О грантах» было установлено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, а за отмывание денег с целью «политической деятельности» — лишение свободы на срок до 12 лет.



Комиссар отмечает, что параллельно изменения коснулись и органического закона «О политических объединениях граждан», согласно которому лицам, работающим в организациях, более 20% годового дохода которых поступает из иностранных источников, запрещается вступать в политические партии в течение 8 лет после прекращения трудового договора. Изменениями, принятыми 26 июня 2025 года, в закон «О свободе слова и выражения» было внесено изменение в определение клеветы, а бремя доказывания было перенесено с истца на ответчика, что может способствовать самоцензуре. Кроме того, в связи с проводившимися протестами парламент в короткие сроки, без консультаций с гражданским обществом и Народным защитником, принял несколько законов, которые существенно ограничили свободу собраний.



Соответственно, комиссар считает, что для здоровой демократии жизненно важно эффективно поддерживать роль и функционирование организаций гражданского общества. Их права на объединение и свободу выражения должны быть защищены в законодательстве и практике государств-членов. Обязательство поддерживать и сохранять безопасную и благоприятную среду для гражданского общества и правозащитников, чтобы они могли беспрепятственно осуществлять свою деятельность, также было подтверждено на самом высоком уровне в Рейкьявикской декларации в мае 2023 года. Вышеупомянутые законодательные изменения противоречат этим принципам и угрожают демократии. Поэтому комиссар призывает власти «Грузинской мечты» в соответствии с международными обязательствами обеспечить гражданскому сектору свободную и безопасную рабочую среду», — говорится в информации, распространённой АМЮГ.





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