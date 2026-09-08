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Анна Цитлидзе Нике Гварамия: Назови человека, который привел тебя к Гилаури
08.09.2026 13:28
Гварамия говорит, что к Гилаури его привёл человек, который и сегодня находится в «Национальном движении» — Я знаю, кого ты имеешь в виду. И я также знаю, почему упоминание имени этого человека может вернуться к тебе очень плохим бумерангом — публичными могут стать многие вещи, о которых тебе сейчас и вообще никогда не будет выгодно говорить, — об этом в социальной сети пишет член правящего совета «Единого национального движения» Ана Цитлидзе, реагируя на заявление одного из лидеров «Коалиции за перемены» Ники Гварамия, в котором он отмечает, что с Гилаури его связал один из членов «Единого национального движения».
По её словам, Ника Гварамия построил всю кампанию на том, что «гирчи» встретились с Бидзиной и там спланировали эту кампанию», и она отмечает, что её позиции и посты по поводу Гилаури существовали и тогда, когда «Гирчи» вообще не говорили о Гилаури и когда именно её заставляли молчать.
«Гварамия написал «статус в своё оправдание» о Гилаури и 40 миллионах. Всю стратегию он построил на том, что якобы «гирчи» встретились с Бидзиной и там спланировали эту кампанию. Не получится.
Он очень хорошо знает, почему у него были проблемы со мной ещё в предвыборный период 2024 года и почему он «снял» меня и Хабе с эфиров.
Мои публичные интервью, мои позиции и посты по поводу Гилаури существовали и тогда — в то время, когда «Гирчи» вообще не говорили о Гилаури и когда именно меня заставляли молчать.
Но сейчас меня интересует другое.
Гварамия говорит, что к Гилаури его привёл человек, который и сегодня находится в «Национальном движении».
Ну что ж, Ника, если ты говоришь об этом публично, назови этого человека.
Кто тот человек, который привёл тебя к Гилаури?
Если ты не лжёшь, у тебя должно хватить смелости сказать и это.
Я знаю, кого ты имеешь в виду. И я также знаю, почему упоминание имени этого человека может вернуться к тебе очень плохим бумерангом — публичными могут стать многие вещи, о которых тебе сейчас и вообще никогда не будет выгодно говорить.
Но поскольку ты сам вынес эту историю в публичное пространство, ответственность также лежит на тебе.
Назови человека, который, по твоим словам, привёл тебя к Гилаури. («Из «Нацдвижения»)
Если не назовёшь, получается одно из двух: либо ты лжёшь, либо боишься назвать этого человека.
В обоих случаях ты выглядишь очень слабо. Я жду тебя, Ника. Назови, иначе потом я публично спрошу тебя сама», — пишет Ана Цитлидзе.
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