Гварамия: К Гилаури я попал по инициативе Саакашвили и посредничестве члена его команды

08.09.2026 13:30





Выйдя из тюрьмы, я точно не сам вспомнил о Гилаури, о том, что он вновь заинтересовался политикой, я ничего не слышал. К Гилаури я оказался направлен по его же инициативе (Саакашвили) и при посредничестве члена партии Саакашвили и на тот момент наиболее доверенного ему лица, — пишет в социальной сети один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.



Как заявляет Гварамия, «Саакашвили сам был одним из сторонников выхода фигуры Гилаури на политическое поле: отправлял друзей — своих и Гилаури, и писал письма». По словам Гварамия, среди направленных Саакашвили людей были и его друзья, и они вместе встречались с Гилаури.



«Выбор должен был быть сделан в пользу одного субъекта, и Гилаури выбрал №4. Он мог выбрать и другого. Ведь ЕНД даже упрашивало: оставь их, профинансируй нас и будь нашим кандидатом в премьер-министры. Думаю, тем, кто приходил туда с этими текстами, и посланникам Саакашвили будет очень трудно это отрицать», — пишет Гварамия.



Что касается обвинений «Национального движения» и «Гирчи» Яго Хвичия в том, что «Коалицию за перемены» братья Гилаури профинансировали на 40 миллионов, то, по словам Гварамия, «история о расходовании 40 миллионов не соответствовала действительности, было потрачено 10 миллионов лари, а Гилаури был лишь одним из финансистов, а не единственным».



«Поскольку совместная (я бы сказал, скоординированная) кампания правительственной «Гирчи» и «Национального движения» не завершилась, я тоже расскажу немного подробнее. В основном я коснусь вопроса, связанного с мифическими 40 миллионами Гилаури, которые приписывают нашей коалиции и лично мне.



Сегодня сам «коц» Раквиашвили сказал, и мы и так знали, что эта правительственная якобы оппозиция встречалась с Иванишвили даже тогда, когда страна снаружи рушилась, людей травили, безжалостно избивали, разбивали им лица и отправляли в тюрьму. Чего он не сказал, но мы знаем: они также получили деньги за очернение протеста и всей сопутствующей антиоппозиционной пропаганды. В том числе и прежде всего за очернение нашей коалиции и лично меня. Это заказал Иванишвили, за это он заплатил им деньги, и они добросовестно выполняют этот заказ.



Для них это не ново и не удивительно. Новым, удивительным и печальным является то, что в этом совершенно не случайно оказалось задействовано «Национальное движение» и особенно несколько его спикеров. У ЕНД тоже есть свои Яго Хвичия.



Посмотрите эфиры правительственного пропагандиста Хвичия и посчитайте, какая партия преобладает среди оппозиционеров, приходивших к нему. Насколько я помню, только ЕНД сидит у Яго, который ругает оппозицию и протест, и часто вместе с ним ругает других оппозиционеров, особенно и неслучайно — нашу коалицию. Это тоже может послужить вам одним из индикаторов.



То, что у правительственной «Гирчи» и Саакашвили была переписка, тоже известно. Об этом говорит и «коц-Гирчи», а «Национальное движение» этого не отрицает.



Лично для меня особенно печально то, что в эту кампанию очень активно включился и сам Саакашвили, который прекрасно знает и историю Гилаури, и то, что история о 40 миллионах — выдуманная ложь и невероятный абсурд. Он знает это, поскольку сам был одним из сторонников выхода фигуры Гилаури на политическое поле: отправлял друзей — своих и Гилаури, по моей информации, писал письма. Среди направленных Саакашвили людей были и мои друзья, и мы вместе бывали у Гилаури. Думаю, им будет очень трудно это отрицать. Более того, выйдя из тюрьмы, я точно не сам вспомнил о Гилаури, о том, что он вновь заинтересовался политикой, я ничего не слышал. К Гилаури я оказался направлен по его собственной инициативе и при посредничестве члена партии Саакашвили и на тот момент наиболее доверенного ему лица.



В итоге выяснилось, что никто не собирался объединяться вокруг партии Саакашвили, а социологические исследования также показали, что объединение дало бы обратный эффект. Полное единство оппозиции изначально было исключено — ни «Лело», ни партия Гахарии ни при каких обстоятельствах не то что не соглашались, но даже серьёзно не рассматривали такую возможность. Думаю, по вполне объяснимым и логичным причинам. А объединение «националов» и «бывших националов» все четыре лидера нашей коалиции изначально исключили, и наши партии были в этом единодушны. Особенно потому, что в коалиции появилось множество новых, успешных и интересных людей, которые ни тогда, ни когда-либо в будущем не собирались выступать на политической арене под знаком «бывших националов». И это вполне понятно и совершенно правильно.



Социологические исследования также показывали, что «Коалиция за перемены» без проблем преодолеет барьер и при хорошей кампании покажет результат лучше ЕНД (что в итоге и произошло). Без объединения эти две партии в сумме получали больше результатов, и никаких признаков того, что голоса будут потеряны, не существовало (и они не были потеряны, а были переписаны ЦИК «Мечты»).



Соответственно, выбор должен был быть сделан в пользу одного субъекта, и Гилаури выбрал №4. Он мог выбрать и другого. Ведь ЕНД даже упрашивало: оставь их, профинансируй нас и будь нашим кандидатом в премьер-министры. Думаю, тем, кто приходил туда с этими текстами, и посланникам Саакашвили будет очень трудно это отрицать.



Даже если бы Гилаури выбрал ЕНД, мы точно не потерпели бы крах. Мифом является то, что без Гилаури мы не смогли бы участвовать в выборах и зависели только от него. Да, нам было бы сложнее, да, у нас было бы меньше возможностей, но мы точно не оказались бы на нуле.



И да, Гилаури был бы хорошим премьер-министром.



И да, это было взаимовыгодное политическое сотрудничество и соглашение.



И да, коалиция никогда этого не скрывала, об этом неоднократно и однозначно заявлялось публично.



И да, на выборах партии должны действовать не за счёт продажи мест или скрытых финансистов, а за счёт средств, полученных в рамках открыто заявленного политического сотрудничества.



И да, 40 миллионов в любой валюте, хоть 20, хоть 10 — абсолютная глупость и ложь. Мы потратили 10 миллионов лари, мы этого не скрывали, а Гилаури был лишь одним из финансистов и совершенно не единственным.



Мы совершенно открыто и подробно рассказали грузинскому избирателю, на что были готовы и на что не были готовы взамен на наше финансирование. Избиратель точно знал, за кого и за что он голосует, отдавая нам свой голос, а также какую политическую цену он заплатит.



И да, это правильная формула (пока Иванишвили сидит на этой стране), и проблема не во взаимовыгодном и открытом сотрудничестве, а в продаже мест и других видах тайных финансово-политических сделок, о которых избиратель ничего не знает и, соответственно, не осведомлён, за кого и за что он голосует и какую политическую цену платит.



Лично я не сомневаюсь, что кампания против нас между «коч-Гирчи» и ЕНД скоординирована, и я редко ошибаюсь в подобных вопросах, мне несложно ни анализировать медиа, ни разбираться в политических процессах.



И вообще меня не волнует и не интересует, кто кого подтолкнул, кто каким образом дошёл до этой аморальности, кто кому заплатил, кто действует непосредственно по поручению «коца», а кто использует купленного «коцом» человека в собственных грязных интересах, кто является прямым тайным агентом «коца», а кто — ситуативным союзником.



Факт заключается в том, что и ЕНД, и Саакашвили прекрасно знают, что ведут себя аморально и распространяют ложь. Знают и всё равно делают это. Меня не интересует, делают ли они это ради спасения умирающей партии, в обмен на какую-либо сделку или же просто сошли с ума и без всякой мотивации впали в безумие. Я не собираюсь гадать об этом. Я вижу, что они делают, и вижу, на чью мельницу это льёт воду — только на мельницу Иванишвили.



Я никогда не собирался говорить об этих вопросах и не стал бы этого делать, если бы не стал свидетелем одновременно поразительной моральной деградации и сомнительной по своим целям антикампании.



Я также не знаю, правильно ли я до сих пор молчал. Правильно ли, что свои личные принципы и сформировавшееся представление о том, как мне не следует поступать, что бы ни позволял себе другой, я поставил выше незаслуженного нанесения ущерба репутации моих соратников.



Я также не знаю, стоило ли моё принципиальное молчание изумлению, переживаниям моих детей и их непростым, но всё же заданным вопросам о том, о каких 40 миллионах идёт речь.



В любом случае сейчас я решил, что время пришло это сказать, и точно знаю, что прощать не собираюсь. Никого.



Надеюсь, когда-нибудь (скорее раньше, чем позже) Ника Гилаури сам внесёт больше конкретики в этот вопрос», — пишет Ника Гварамия.





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