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Временным поверенным в делах посольства Соединённых Штатов Америки в Грузии будет Кортни Остриан


08.09.2026   13:35


Временным поверенным в делах посольства Соединённых Штатов Америки в Грузии будет Кортни Остриан.

Об этом сообщает посольство Соединённых Штатов Америки в Грузии.

По их информации, Эми Диас вернётся на должность заместителя главы миссии.

«Рады сообщить, что в посольство США прибыла временный поверенный в делах Кортни Остриан. Эми Диас вернулась на должность заместителя главы миссии», — говорится в заявлении посольства.


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