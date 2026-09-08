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Временным поверенным в делах посольства Соединённых Штатов Америки в Грузии будет Кортни Остриан
08.09.2026 13:35
Временным поверенным в делах посольства Соединённых Штатов Америки в Грузии будет Кортни Остриан.
Об этом сообщает посольство Соединённых Штатов Америки в Грузии.
По их информации, Эми Диас вернётся на должность заместителя главы миссии.
«Рады сообщить, что в посольство США прибыла временный поверенный в делах Кортни Остриан. Эми Диас вернулась на должность заместителя главы миссии», — говорится в заявлении посольства.
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