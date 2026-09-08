Кобахидзе: Борьба с коррупцией приностит результаты

08.09.2026 17:59





Борьба с коррупцией дает свои результаты - Одной из причин, по которой нам удалось улучшить показатель экономического роста по сравнению с прошлым годом, является то, что нам удалось искоренить коррупцию на высшем уровне власти, — заявил на заседании правительства Грузии премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



В начале заседания Кобахидзе представил данные об экономическом росте. По словам премьера, в июле текущего года экономика выросла на 8%, а экономический рост за текущий год составил 7,9%.



По словам Кобахидзе, страна сохраняет высокие темпы экономического роста.



«Конечно, борьба с коррупцией дает свои результаты. Одной из причин, по которой нам удалось улучшить показатель экономического роста по сравнению с прошлым годом, является то, что нам удалось искоренить коррупцию на высшем уровне власти. Мы продолжаем бороться с коррупцией на всех уровнях», — заявил на заседании правительства Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





