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Кобахидзе: Борьба с коррупцией приностит результаты
08.09.2026 17:59
Борьба с коррупцией дает свои результаты - Одной из причин, по которой нам удалось улучшить показатель экономического роста по сравнению с прошлым годом, является то, что нам удалось искоренить коррупцию на высшем уровне власти, — заявил на заседании правительства Грузии премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
В начале заседания Кобахидзе представил данные об экономическом росте. По словам премьера, в июле текущего года экономика выросла на 8%, а экономический рост за текущий год составил 7,9%.
По словам Кобахидзе, страна сохраняет высокие темпы экономического роста.
«Конечно, борьба с коррупцией дает свои результаты. Одной из причин, по которой нам удалось улучшить показатель экономического роста по сравнению с прошлым годом, является то, что нам удалось искоренить коррупцию на высшем уровне власти. Мы продолжаем бороться с коррупцией на всех уровнях», — заявил на заседании правительства Ираклий Кобахидзе.
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