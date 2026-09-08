Ираклий Кобахидзе: Согласно исследованию PISA, среди 91 страны мира Грузия заняла в рейтинге первое место

08.09.2026 19:18





По результатам исследования PISA в сфере образования Грузия улучшила показатели по всем основным направлениям — По математике и естественным наукам достигнут наилучший результат за последнее десятилетие», — заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам премьера, по естественным наукам Грузия заняла первое место в рейтинге среди 91 страны мира, участвовавшей в исследовании, по показателю улучшения результатов.



«Опубликованы результаты исследования PISA в сфере образования. Исследование в очередной раз оценило уровень достижений детей школьного возраста, и мы рады сообщить, что Грузия улучшила показатели по всем основным направлениям — в математике и естественных науках достигнут лучший результат за последнее десятилетие. По естественным наукам, с точки зрения улучшения результатов, Грузия заняла первое место в рейтинге среди 91 страны мира, участвовавшей в исследовании. В условиях глобального снижения результатов Грузия сохраняет стабильную тенденцию к улучшению. Также снизилась доля учащихся с низкими результатами, и это тоже является важным достижением. В этом отношении, с точки зрения улучшения, Грузия входит в первую тройку среди 91 страны. Также сократился разрыв между результатами учащихся городских и сельских школ, то есть этот показатель очень важен и с точки зрения обеспечения равенства», — заявил премьер.



По словам главы правительства, согласно результатам исследования, по оценкам учебной среды, чувства принадлежности к школе, уровня дисциплины и буллинга показатели Грузии соответствуют средним или превышают средние значения.



«Также исследование выявило, что учащиеся положительно оценивают учебную среду. Согласно результатам опросов, по оценкам учебной среды, чувства принадлежности к школе, дисциплины и уровня буллинга показатели Грузии соответствуют средним или превышают средние значения.



И этими результатами мы не можем быть удовлетворены, и, несмотря на серьезную тенденцию к улучшению, у нас есть недостатки, многое предстоит улучшить, и именно этому посвящена концепция нашей реформы образования, которую мы представили обществу как на уровне высшего образования, так и на уровне общего образования. Надлежащая реализация планов нашей реформы обеспечит дальнейшее улучшение результатов учащихся наших школ в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — заявил премьер.





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