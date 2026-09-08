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В Грузии впервые провели масштабные учения по реагированию на химические угрозы


08.09.2026   19:23


В Мцхете прошли межведомственные полевые учения NEXUS Georgia 2026, организованные Службой государственной безопасности Грузии совместно с американским Агентством по уменьшению угроз Министерства обороны США (DTRA).
Сценарии были посвящены действиям государственных служб при химических инцидентах и применении взрывчатых веществ в местах массового скопления людей.

В тренировке участвовали подразделения СГБ, МВД, Министерства обороны и Министерства здравоохранения Грузии.
Главная задача - проверить, насколько эффективно различные ведомства способны координировать действия непосредственно на месте происшествия, реагировать на химические, биологические, радиационные и ядерные угрозы и управлять большими скоплениями людей в чрезвычайной ситуации.

По информации СГБ, учения такого масштаба и направленности прошли в Грузии впервые. В частности, проверялась готовность государственных структур к химическим и потенциальным террористическим инцидентам во время массовых мероприятий.

За ходом учений наблюдали первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе, заместитель министра внутренних дел Шалва Тадумадзе, заместитель командующего Силами обороны Ираклий Чичинадзе и руководители других задействованных ведомств.

🇬🇪🇺🇸 Учения проводятся в рамках многолетнего сотрудничества Грузии с DTRA. Американское агентство оказывает поддержку в развитии грузинского сектора безопасности и повышении готовности страны к подобным угрозам.

Ранее другой этап NEXUS Georgia 2026 прошёл в Батуми, где службы отрабатывали три различных сценария химических и биологических инцидентов.


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