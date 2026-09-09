Папуашвили: Политика Брюсселя в отношении Грузии зашла в тупик

09.09.2026 11:04





Вчерашнее заявление официального представителя Евросоюза еще раз подтверждает, что политика Брюсселя в отношении Грузии зашла в тупик. Брюссель похож на того солдата, который не узнал, что война закончилась, и все еще планирует военные операции, - пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он отмечает, что Брюсселю пора выйти из мира иллюзий.



«Вызывает тревогу очередное заявление представителя ЕС в ООН, содержащее дезинформацию и повторяющее обычную риторику, уже избитую ложь о «произвольных задержаниях» и «репрессиях».



Заставляет задуматься, что заявления официальных лиц Евросоюза уже в который раз полностью противоречат не только фактам, но и ценностям и принципам, признанным самим ЕС, что требует ответа.



Уже давно всем очевидно, что насильственные акции против властей Грузии частично финансировались и на деньги Евросоюза, в том числе кампания, которая оправдывала и подстрекала к использованию «коктейлей Молотова». Более того, именно после виртуального «зелёного света» Брюсселя 4 октября прошлого года была предпринята неудачная попытка свержения власти.



Однако грузинский народ и правительство Грузии должным образом защитили страну, её свободу, суверенитет и интересы. Сегодня всем очевидно, что в 2024 году профинансированный из-за рубежа революционный процесс потерпел поражение. Ложная реальность, которая, будучи навязанной, должна была свергнуть власть в Грузии, развеяна, однако те, кто финансировал эту ложь, сами оказались в плену собственного ложного нарратива и до сих пор не смогли с ним расстаться.



Ложный нарратив о «фальсификации выборов» и «разгоне мирных акций» был опровергнут временем и реальностью. Совершённые насильственные преступления расследованы, вынесены приговоры, всё задокументировано и учтено и, более того, признано самими виновными.



Факты вновь взяли верх над представлениями. Ложь не может превратиться в правду лишь потому, что Брюссель настойчиво её повторяет, а преступник - стать жертвой только потому, что так хочет какой-то чиновник Евросоюза.



Вчерашнее заявление официального представителя Евросоюза еще раз подтверждает, что политика Брюсселя в отношении Грузии зашла в тупик. Брюссель похож на того солдата, который не узнал, что война закончилась, и все еще планирует военные операции.



Пора Брюсселю выйти из мира иллюзий. Если официальные лица Евросоюза хотят нормализовать отношения с Грузией, им нужно прекратить агрессивную риторику в отношении Грузии, отказаться от информационного обслуживания проигравшего революционного сценария и вернуться к элементарным принципам дипломатии: уважению фактов, суверенитета Грузии и демократического выбора грузинского народа», - пишет Шалва Папуашвили в Facebook.



Напомним, заместитель постоянного представителя Европейского союза при ООН Мишель Сервоне д’Урсо заявил на сессии Совета ООН по правам человека, что ЕС глубоко обеспокоен политически мотивированным использованием судебной системы и принятием репрессивных мер против организаций гражданского общества в Грузии.



По его словам, Европейский союз вновь напоминает об обязанности Грузии по защите фундаментальных свобод и призывает отменить или существенно пересмотреть недавно принятое законодательство, которое подрывает международные стандарты в области прав человека.





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