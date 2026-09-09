Абитуриенты смогут принять участие в процессе вторичного зачисления с 14 сентября

09.09.2026 11:01





По информации Национального центра оценки и экзаменов, с 11:00 14 сентября до 18:00 18 сентября 2026 года абитуриенты смогут принять участие в процессе т.н. вторичного зачисления и выбрать желаемое количество образовательных программ.



Как пояснили в Национальном центре экзаменов, право участвовать во вторичном зачислении имеют абитуриенты, которые на Единых национальных экзаменах 2026 года преодолели минимальный порог компетенции, определенный для каждого предмета, однако не получили права на зачисление;



а также абитуриенты, которые не смогли преодолеть минимальный порог компетенции, определенный для каждого предмета на Единых национальных экзаменах 2026 года, но преодолели минимальный порог компетенции, установленный для профессиональных образовательных программ.



«Детальная информация об образовательных программах высших и профессиональных образовательных учреждений, а также о количестве мест, выделенных для абитуриентов, будет представлена в обновлённом электронном буклете «Справочник для абитуриентов», который будет опубликован 11 сентября на веб-сайте Национального центра оценивания и экзаменов - www.naec.ge.



На веб-сайте также будет размещена информация о регистрационной платформе и выборе образовательных программ. Подробная информация: https://www.naec.ge/#/ge/post/3715», - говорится в информации.





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