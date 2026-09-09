Часть новых требований к безопасности зданий перенесли на 2027 год

09.09.2026 15:39





Вступление в силу части новых требований к безопасности зданий и сооружений в Грузии отложено. Согласно изменениям в постановление правительства №41, для ряда объектов срок приостановки действия новых норм продлён до 1 марта 2027 года.

Ранее исключение действовало до 1 сентября 2026 года.



При этом речь идёт не обо всех зданиях. Перенос касается объектов, которые не относятся к объектам государственного пожарного надзора, определённым законом «О гражданской безопасности».

В первую очередь отложены требования, связанные с доступом пожарно-спасательной техники и созданием специальных площадок для эвакуации людей с высотных зданий.



Что именно пока не становится обязательным



Первое направление — требования к подъездным дорогам для пожарной и аварийно-спасательной техники.

При разработке планов застройки и детальных планов, а также уже на первом этапе получения разрешения на строительство необходимо учитывать возможность движения специальной техники и её подъезда непосредственно к зданию.



Иными словами, речь идёт о том, чтобы доступ пожарных машин закладывался не после завершения проекта, а ещё на стадии планирования объекта. Для индивидуальных жилых домов это требование не применяется.



Второе направление — спасательные площадки на крышах высотных зданий.



Для зданий высотой более 75 метров предусмотрено обязательное устройство как минимум одной площадки, предназначенной для работы пожарно-спасательной кабины и, при необходимости, эвакуации людей с помощью вертолёта.



Такая площадка должна соответствовать установленным техническим требованиям — как на этапе проектирования и строительства, так и при последующей эксплуатации.



Для рынка недвижимости это ещё один дополнительный период адаптации. Для девелоперов требования к подъездным путям и высотным спасательным площадкам означают дополнительные ограничения уже на стадии проектирования, а в отдельных случаях — и дополнительные расходы.



С другой стороны, сама логика новых норм достаточно практична: если пожарная техника не может подъехать к зданию, а для высотного объекта не предусмотрен альтернативный сценарий эвакуации, соответствие здания формальным строительным требованиям само по себе не гарантирует его безопасность.



Поэтому нынешняя отсрочка скорее выглядит как время для подготовки рынка, а не как отказ от самих требований. Ключевым станет вопрос, будут ли они действительно введены с 1 марта 2027 года и насколько последовательно их начнут применять к новым проектам.





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