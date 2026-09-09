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Кавелашвили присутствовал на государственной церемонии похорон короля Норвегии Харальда V


09.09.2026   18:05


Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с супругой Тамар Багратиони присутствовал на церемонии государственных похорон короля Норвегии Харальда V.

Информацию распространяет администрация президента.

«Президент Грузии вместе с лидерами различных стран мира и представителями королевских семей почтил память короля Харальда V и от имени Грузии еще раз выразил солидарность королевской семье Норвегии и норвежскому народу», — говорится в информации.


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