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Кавелашвили присутствовал на государственной церемонии похорон короля Норвегии Харальда V
09.09.2026 18:05
Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с супругой Тамар Багратиони присутствовал на церемонии государственных похорон короля Норвегии Харальда V.
Информацию распространяет администрация президента.
«Президент Грузии вместе с лидерами различных стран мира и представителями королевских семей почтил память короля Харальда V и от имени Грузии еще раз выразил солидарность королевской семье Норвегии и норвежскому народу», — говорится в информации.